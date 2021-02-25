الأسهم الأمريكية تتراجع مع بدء التداولات بفعل هبوط شركات التكنولوجيا

2021/02/25 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم، مع استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا ذات الثقل في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع، وفقا لـ”رويترز”.وتراجع المؤشر داو جونز 5.92 نقطة بما يعادل 0.02 في المائة إلى 31955.94 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 9.63 نقطة أو 0.25 في المائة ليسجل 3915.80 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك 85.33 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 13512.64 نقطة.

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