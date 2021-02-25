المالية النيابية تتهم الكرد بإحراج البرلمان بشان الموازنة

2021/02/25 | 18:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان الاقليم وضع البرلمان بموقف حرج جدا بشان الموازنة بعد رفضه جميع الحلول التي تقدم له وجميع العروض.

وقال النائب عن الفتح محمد الشبكي لـ/المعلومة/ ان “اللجنة المالية قدمت للوفد الكردي عدة عروض وحلول للخروج بصيغة توافقية بشان حصة الاقليم في الموازنة وتسديد ما عليه من واردات النفط”.

واضاف ان “الكرد رافضين لكل الحلول ومصرين باخذ حصصهم كامله في الموازنة من دون تسليم واردات النفط او حتى 250 الف برميل وواردات المنافذ”.

واوضح الشبكي ان “الكرد وضعوا المجلس بوضع حرج جدا والموازنة تاخرت كثيرا ومتوقفة على الحلول التوافقية مع الكرد”، مشيرا الى ان “الساعات المقبلة هي ساعات الحسم بشان الموازنة”.انتهى25و

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