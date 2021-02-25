تقرير أوروبي يحذر من التوغل التركي في

2021/02/25 | 18:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المجلس الأوروبي للشوون الخارجية تقريرا كشف فيه عن المخاوف الدولية المتزايدة من التوغل التركي المحتمل في مدينة سنجار العراقية، تحت دعوى طرد حزب ال...

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