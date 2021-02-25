وزارة الصحة ترد ببيان على التشكيك بإبرام تعاقدات لشراء لقاح كورونا

2021/02/25 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردًّا على ما دوّنه الكاتب أياد السماوي وعلى ما ذكره في فضائية U tv بتأريخ ٢٤ شباط ٢٠٢١ نبيّن التالي:-

- إنّ وزارة الصحة والبيئة تعاقدت على ١٦ مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام.- دفع العراق المبالغ اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية والبالغة ١٦٩ مليون دولار الى مرفق كوفاكس.

- وقع العراق اتفاقية مع شركة فايزر بايونتك وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية.- تعاقد العراق مع شركة سينوفارم الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات.

- تؤكد الوزارة إتمام التعاقد على ١٦ مليون جرعة جاهزة وستبدأ الشحنات بالوصول للعراق تباعًا خلال أيام.- ستتعاقد الوزارة مع شركات أخرى قيد اجراءات إقرار لقاحاتها حاليًا من قبل الهيئات العلمية المختصة.

- الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراقي.- نؤكد على اعتماد المصادر الرسمية المسؤولة للمعلومة وعدم إثارة الشائعات التي تضلل الرأي العام في هذه الأوقات الحساسة وتتحمل كافة الجهات التبعات القانونية لنشر أي معلومة غير صحيحة.

الدكتور سيف البدر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة الخميس ٢٥ شباط ٢٠٢١

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