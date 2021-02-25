وأكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (24 شباط 2021)، استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بوجود استعداد وصفته بـ "الأفضل" لحل موضوع موازنة 2021، خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.ويرى النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أنه لا يمكن تمرير قانون موازنة سنة 2021 دون القوى السياسية الكردية.وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية لا ترغب في إثارة مشاكل سياسية جديدة في الوقت الحاضر، عبر تمرير موازنة سنة 2021 دون مشاركة أو موافقة القوى السياسية الكردية، فالوضع السياسي لا يتحمل هكذا مشاكل".وأوضح، أن "تمرير موازنة 2021 دون الكرد امر مستبعد، فالظرف السياسي محتقن، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية، كما هناك قوى سياسية لا ترغب في تمرير الموازنة دون الكرد من القوى الشيعية والسنية، ولهذا تمرير الموازنة لا يمكن إلا من خلال الاتفاق والتوافق بين جميع القوى السياسية".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح كردي يرد على أنباء وجود خلافات داخل الإقليم تسببت بتأجيل زيارة قوباد طالباني لبغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح كردي يرد على أنباء وجود خلافات داخل الإقليم تسببت بتأجيل زيارة قوباد طالباني لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).