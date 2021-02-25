توضيح كردي يرد على أنباء وجود خلافات داخل الإقليم تسببت بتأجيل زيارة قوباد طالباني لبغداد

2021/02/25 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستاننفى عضو برلمان إقليم كردستان، سوران حسن، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، وجود خلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان ادت إلى إلغاء زيارة الوفد الكردي إلى بغداد.وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادات الحزبين الكرديين لديها تفاهمات في جميع النقاط بجميع ما يخص المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مشيرا الى ان "تأجيل زيارة الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني الى بغداد يعود إلى أن الكتل السياسية ما تزال ترفض كل الحلول المطروحة من قبل الإقليم".وأضاف أن "هنالك توافقا كرديا على وحدة الموقف في البرلمان بخصوص قانون الموازنة، لأنها تتعلق بمصير الشعب وقوته، على ان تطوى الخلافات الأخرى جانباً"، مبينا ان "الاقليم ينتظر موقف الكتل السياسية ليذهب الوفد على أمل الموافقة على الحصة المقررة من الحكومة الاتحادية والتي بموجبها سيلتزم الإقليم التزاما كاملا بجميع الشروط المطلوبة".وكانت وسائل إعلام كردية قد أشارت لوجود خلافات بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، حالت دون ذهاب الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني إلى بغداد يوم الثلاثاء الماضي، لإكمال مفاوضات الملفات العالقة مع بغداد واهمها حصة الاقليم من موازنة 2021.

وأكدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (24 شباط 2021)، استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بوجود استعداد وصفته بـ "الأفضل" لحل موضوع موازنة 2021، خلال عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.ويرى النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أنه لا يمكن تمرير قانون موازنة سنة 2021 دون القوى السياسية الكردية.وقال المسعودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوى السياسية لا ترغب في إثارة مشاكل سياسية جديدة في الوقت الحاضر، عبر تمرير موازنة سنة 2021 دون مشاركة أو موافقة القوى السياسية الكردية، فالوضع السياسي لا يتحمل هكذا مشاكل".وأوضح، أن "تمرير موازنة 2021 دون الكرد امر مستبعد، فالظرف السياسي محتقن، ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية، كما هناك قوى سياسية لا ترغب في تمرير الموازنة دون الكرد من القوى الشيعية والسنية، ولهذا تمرير الموازنة لا يمكن إلا من خلال الاتفاق والتوافق بين جميع القوى السياسية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح كردي يرد على أنباء وجود خلافات داخل الإقليم تسببت بتأجيل زيارة قوباد طالباني لبغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح كردي يرد على أنباء وجود خلافات داخل الإقليم تسببت بتأجيل زيارة قوباد طالباني لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).