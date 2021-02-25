2021/02/25 | 18:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية: سيتم اصدار القرار الخاص بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية: سيتم اصدار القرار الخاص بنظام تحسين المعدل ونظام المحاولات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).