دستور الجزائر.. أين

2021/02/25 | 18:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعديلات الدستورية الجديدة في الجزائر أسقطت مكون "حرية المعتقد"، الأمر الذي أثار جدلا في وقت يخضع فيه باحثون للتحقيق بتهم "الإساءة للدين"

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