الكاظمي يوجه بتسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة مع مصر

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على انشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل وفد الهيأة العامة للإستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب”.

وأكد الكاظمي في مستهل اللقاء، على “أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنًا أساسيًا في تدعيم الإستقرار والتكامل الإقتصادي البيني، فضلًا عن أهمية الروابط الإقتصادية العميقة التي تربط البلدين”، موجها “بتسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على انشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري”.

واضاف البيان، “كما شهد اللقاء البحث في تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية الى السوق العراقية والإستثمار فيها”.

من جانبه أكد رئيس الوفد المصري للكاظمي، “تطلّع الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، للتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الإقتصاديين، وبما فيه من تنمية مستدامة للبلدين الشقيقين”.

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