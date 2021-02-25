الكاظمي يؤكد أهمية التعاون بين العراق ومصر

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر، فيما وجه بتسريع خطوات تنفيذ المنطقة الصناعية المتكاملة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الكاظمي، استقبل وفد الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب “.وأكد […]

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