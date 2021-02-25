اعتقال امرأة سرقت 90 مليون دينار في كربلاء

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة في بيان لها اليوم الخميس، عن القاء القبض على امرأة سرقت مبلغ 90 مليون دينار عراقي من احد البيوت خلال مدة قياسية.

وأوضح البيان الذي تلقى PUKmedia نسخة منه، "تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، وخلال جهد أمني متميز في غضون 24 ساعة فقط، من القبض على امرأة لسرقتها مبلغ 90 مليون دينار عراقي، وقد استطاعت المفارز الأمنية لمكافحة الإجرام وبالتعاون مع مفارز الأمن الوطني، وقسم التقنيات والمعلوماتية من إلقاء القبض على امرأة لقيامها بعملية سرقة دار لأحد المواطنين في حي اليرموك وسط المحافظة، حيث ضبط المبلغ مع المتهمة قبل تحويله الى خارج المحافظة بعملية بطولية متميزة تثبت مدى قدرة شرطة المحافظة على الاطاحة بالمطلوبين والمجرمين وخلال وقت قياسي، لم تتمكن من الهرب وإحالتها الى القضاء لتنال جزاءها العادل .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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