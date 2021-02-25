اصابة ممثل المرجعية الدينية في كربلاء بكورونا

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر طبي في كربلاء اليوم الخميس، اصابة ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء السيد احمد الصافي بفيروس كورونا .

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان "ممثل المرجعية الدينية في كربلاء السيد احمد الصافي والمتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة المصاب بجائحة كورونا حالته الصحية مستقرة".

واشار المصدر الى ان "الصافي يقضي اغلب ايام الاسبوع في محافظة النجف الاشرف، كونه يدرس بحث خارجي، وزياراته الى مسقط راسه كربلاء قليلة للسبب المذكور، وهناك معلومات غير مؤكدة بوجود عدد من الاصابات بكورونا بين طلاب الحوزة الدينية في النجف الاشرف، ولم يتسنى لنا معرفة اين اخذت المسحة لممثل المرجعية في كربلاء ام النجف التي أكدت اصابته بالمرض" .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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