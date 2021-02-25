2021/02/25 | 18:57 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد.. حذرت النائبة عالية نصيف، من خسارة العراق لمبنى المدرسة العراقية في موسكو بسبب "تلاعب"....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "الفساد" يصل الى الخارج.. حديث عن بيع مبنى عراقي بدولة اوروبية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "الفساد" يصل الى الخارج.. حديث عن بيع مبنى عراقي بدولة اوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).