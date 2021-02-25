بينها العراق.. مؤشر كورونا: الوفيات حول العالم تجاوزت عتبة 2.5 مليون

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تخطى إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، عتبة المليونين و500 ألف، وتتصدر ال...

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