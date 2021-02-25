مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع 338 مليار قدم مكعب

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بوتيرة قوية تجاوزت توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، تزامناً مع موجة الطقس البارد التي ضربت ولاية "تكساس".

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