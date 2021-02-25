أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً لـ25 دولاراً بعد بيانات اقتصادية

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً لحوالي 25 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار صعود عوائد السندات، وبعد بيانات اقتصادية.

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