تخفيض رواتب الدرجات العليا والغاء رواتب الموظفين الفضائيين الوهمية

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / نوري حسينو

لاشك ان القوى السياسية المتنفذه في العراق هي وراء عدم تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة وعدم انهاء ملف الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب.وكان قد اعـــلن سابقا

ان هناك 50 ألف موظف فضائي فـــــي وزارة الدفاع والنفط والتجارة والصحة والبلديات والداخلية.ووجود أكثرمــن خمسة ألآف أجير فضائي في بلدية (البصرة).ونتيجة للفســــاد

المالي والاداري المستشـــري في العراق منذ 2003فان ألآف الاشخاص يتسلمون أكثـــر

من راتب واحد من الدولة.! وان أكثر من ســـتين ألف عنصر من اقرباء بعـــض أعضاء

مجلس النواب والوزراء يتسلمون رواتب وهم(فضائيون) بحجة حماية تلك الشخصيات.

وكان مجلس النواب قد وافق على استقطاع مبلغ 10-30% من اجمالي الراتب من أجل

تسديد مستحقات الشركات بسبب تخفيض قيمة(الدينار) لصالح الدولار الامريكي.

أما في اقليم كردستان العراق فان اصحاب الدرجات العليا يتقاضون لوحدهم خمسة ملايين

دولار شهريا وان أكثر من عشرة ألآف موظف يستلمون أكثر من راتب واحد.! علما بان

1.2 مليون موظف يتقاضون رواتب شهرية من الحكومة الفيدرالية في (بغداد).!

ويقــــول رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب(هيثم الجبوري) وهو مهندس ليس له أية

خبره أو اختصاص في الشؤون المالية والاقتصادية(لا من قريب ولا من بعيد).(بان عدد

موظفي أقليم كردستان هو682 ألف موظف وليس 2.3 مليون حسب حكومة الاقليم).!

عليه يجب تخفيض رواتب الموظفين من الدرجات العليا والخاصة بنسبة عـــــــــــالية

وكذلك الغاء رواتب الفضائيين سواءا من العراقيين أو من الاجانب وتــــــوحيد الراتب

براتب واحد لكل موظف عراقي حقيقي وبذلك ســيوفر العراق مليارين دولار أمريكي

لخزينة الدولة العراقية الفارغة بسبب المحاصصة وسيطرة ديناصورات الاحزاب.

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