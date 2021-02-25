قتلى وجرحى في تظاهرات الناصرية

2021/02/25 | 18:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في ذي قار، الخميس، بمقتل متظاهر وإصابة 35 آخرين و5 افراد من القوات الامنية خلال المصادمات بين الجانبين، في المحافظة.

وقال المراسل اليوم، (25 شباط 2021)، ان "متظاهر قتل واصيب 35 آخرين بينهم 5 أفراد من القوات الامنية في حصيلة احتجاجات اليوم".

وفي وقت سابق افاد مراسلنا، بمغادرة وزير الداخلية عثمان الغانمي محافظة ذي قار، بعد الطلب من متظاهري الناصرية مهلة للنظر بمطالبهم في تغيير المحافظ ناظم الوائلي.

وذكرالمراسل، ان "الغانمي غادر مقر قيادة شرطة ذي قار بعد ان اجرى لقاء بعدد مع المتظاهرين، وتجنب الحديث لوسائل الاعلام"، مبينا انه "لم يصل الى اتفاق يحقق مطالب المتظاهرين في تغيير المحافظ".

واضاف، ان "القوات الامنية بدأت باطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين".

وتشهد ذي قار منذ ايام، تظاهرات واسعة للمطالبة باقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه.

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