2021/02/25 | 19:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد قفزة لمؤشر ضحايا الفيروس الفتاك (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 684 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 25 شباط/فبراير، وتضمن تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابات، و27 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 2200 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 91.7%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 43 ألف شخص، 379 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).