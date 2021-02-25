وزارة الصحة تتحدث عن 16 مليون جرعة لقاح كورونا سيتم تجهيزها خلال ايام

2021/02/25 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الخميس، التعاقد

على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن

تجهيزها سيبدأ خلال أيام.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن

الوزارة، إن “ العراق دفع المبالغ

اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية

وال

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