بعمليتين امنيتين :شرطة كربلاء تحكم قبضتها على قاتلين من خارج المحافظة

2021/02/25 | 19:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام

التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة

والمنشآت من الإطاحة بمطلوبين أثنين من

خارج المحافظة بعمليتين أمنيتين.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة حصلت

وكالة نون عليه اليوم الخميس

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