2021/02/25 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي سيدي قداسة البابا أهلا وسهلا بكم في بلد أبونا إبراهيم وذريته المباركة من إسماعيل وإسحق...



أهلا بكم في أرض العراق حللتم أهلا ونزلتم سهلا وقلوبنا قبل شوارعنا مفروشة لكم بالورد والرياحين.سيدي صاحب القداسة.أنت تعلم وتعرف والعالم كله يدرك أن في هذه الأرض الكريمة شعب محب للحياة وراغب في أن يساهم في بناء عالم خالي من الكراهية ورفض الأخر مهما كانت درجة الأختلاف معه، فكلنا وحسب ما نعتقد ونؤمن صنع ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة إلى قداسة البابا المحترم.. - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة إلى قداسة البابا المحترم.. - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).