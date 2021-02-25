مفاجآت نتنياهو قبل الانتخابات - سنية الحسيني

2021/02/25 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني في الثالث والعشرين من شهر آذار المقبل، تخوض إسرائيل غمار انتخابات مبكرة هي الرابعة خلال عامين، إن فشلت في حسم المشهد السياسي قد تنزلق البلاد إلى انتخابات خامسة.



تأتي هذه الانتخابات كاستفتاء على شخص بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الأطول عمراً على رأس السلطة في إسرائيل، اذ ليس هناك من منافس فعلي له فيها لكن هناك من لا يريده أن يبقى لولاية جديدة .



وتعكس نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة المتأرجحة حالة من ......





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