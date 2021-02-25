مدرب المنتخب الايراني يكشف سبب الخسارة امام العراق والبحرين

2021/02/25 | 19:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشف المدرب المساعد للمنتخب الايراني وحيد هاشميان، سبب خسارة منتخبه امام المنتخب الوطني العراقي والبحريني في التصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال هاشميان في تصريحات نقلتها الصحافة الايرانية وتابعتها وكالة/ المعلومة/ ان “خسارة منتخب ايران امام العراق والبحرين كانت بسببنا نحن وليس لقوة المنافسين”.

واوضح ان “ إيران الافضل لاستضافة باقي المجموعة في التصفيات المشتركة، حيث نمتلك كل المقومات اللازمة لذلك ونتمنى احتضان المباريات حتى لو كانت بدون جمهور”.

يذكر ان التصفيات الاسيوية ستستأنف خلال شهر حزيران المقبل.



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