‏خبير اقتصادي: كل دولار بارتفاع برميل النفط يدعم الموازنة بترليون دينار سنويا

2021/02/25 | 19:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص..

اكد الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، الخميس، ان ارتفاع اسعار النفط دولارا واحدا يوفر للموازنة ترليون دينار سنويا مما يسهم في سد العجز في الموازنة.



وقال الزبيدي لـ/المعلومة/ ان “الحكومة استعجلت وفرصت ضرائب عديدة في الموازنة وبإمكان البرلمان مراعاتها قبل التصويت بعد ارتفاع اسعار النفط وعدم اثقال كاهل المواطن بها”.

واضاف ان “معدل ما يوفره ارتفاع اسعار النفط للموازنة يقدر بترليون دينار عراقي عن كل دولار سنويا مما يعني سد العجز بشكل كامل”، مشيرا الى ان “فرض الضرائب امر لابد من مراجعته على العديد من بنود الموازنة”.

واوضح الزبيدي ان “رفع سعر الدولار هو الاخر يجب مراجعته من قبل الحكومة بعد تحقيقها ارباح كبيرة منه على حساب المواطن الفقير وعدم حاجتها للأمر بارتفاع النفط”.

وكانت لجنة الاقتصاد النيابية اعلنت، امس الاربعاء، عن انتفاء الحاجة الى رفع سعر صرف الدولار بعد ارتفاع معدلات سعر برميل النفط.انتهى25و‏لا

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