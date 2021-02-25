سعر برميل النفط العراقي يرتفع إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من سنة

2021/02/25 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفع سعر برميل النفط العراقي، اليوم الخميس (25 شباط 2021)، إلى أعلى معدلاته منذ أكثر من سنة.

وذكرت صحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’، ان “خام البصرة الخفيف بلغ: 67 دولاراً للبرميل الواحد”.

واضافت “كما ان خام البصرة الثقيل بلغ: 64.4 دولاراً للبرميل الواحد خلال تعاملات سوق النفط اليوم”.

وخلال تعاملات سوق النفط اليوم، واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا.

ولقيت أسعار النفط دعما من انخفاض إنتاج الخام الأمريكي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس، كذلك لقيت الأسعار دعما من تأكيد البنك المركزي الأمريكي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.4 بالمئة إلى 63.45 دولار للبرميل.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020 في وقت سابق من الجلسة إذ بلغ خام “برنت” 67.49 دولار للبرميل وخام “غرب تكساس الوسيط” 63.67 دولار للبرميل.

وتراجع الدولار الأمريكي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، فيما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأمريكي انخفض بأكثر من عشرة بالمئة في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.

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