2021/02/25 | 19:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مركز الإعلام الرقمي، الخميس، رصد تدفق عراقي كبير على تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 شباط 2021)، إن "مئات العراقيين اقبلوا على التسجيل في هذا التطبيق الذي بدأ بالانتشار الكبير والمفاجئ خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد المحادثة التي اجراها ايلون ماسك مسؤول شركتي Tesla و SpaceX مع فلادمير تينيف المدير التنفيذي لتطبيق Robinhood".

وأضاف، أن "تطبيق كلوب هاوس Clubhouse يسمح للمستخدم بإنشاء غرف، ثم البدء بحوار جماعي عن طريق المحادثات الصوتية، ويمكن لبقية المستخدمين الانضمام لهذه الغرف، مع احتفاظ مدراء الغرف بالمسؤولية عن المتحدث ومتى وفي أي موضوع بالتحديد، وهو ما يؤدي في الأخير إلى إنشاء محادثات في مجالات متخصصة، مع الإشارة إلى أن التطبيق لايُستخدم للدردشة الكتابية ولا نقل صور او مقاطع فيديوية او أي نوع آخر من الملفات".

وأوضح، أن "المستخدمين العراقيين قد انخرطوا في حوارات كثيرة مع بعضهم البعض في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية، بالإضافة إلى حوارات على مستوى آخر مع مستخدمين من دول أخرى خصوصا السعوديين والكويتيين".

وأشار إلى أن "استخدام التطبيق يقتصر في الوقت الحالي على مستخدمي نظام IOS ( للايفون والايباد)، عن طريق دعوة الاصدقاء، ولا يوجد نسخة حالية لمستخدمي نظام اندرويد، الا أن الرئيس التنفيذي لشركة Clubhouse باول ديفيدسون، وعد بأن يكون التطبيق متاحاً في النهاية للجميع بما فيهم مستخدمي انظمة Android الذين يمكنهم الآن الاطلاع على اسماء الغرف وبعض المتحدثين فيها".

وبين، أن "اكثر من 10 مليون مستخدم نشط تواجدوا على المنصة خلال الأسبوع الأخير، بحسب ما اعلنه مؤسسا Clubhouse، بينهم شخصيات مؤثرة عالميا على مختلف الاصعدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الرقمي: إقبال عراقي كبير على تطبيق ’كلوب هاوس’.. حوارات مع سعوديين وكويتيين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الرقمي: إقبال عراقي كبير على تطبيق ’كلوب هاوس’.. حوارات مع سعوديين وكويتيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).