هيئة الاستثمار تبحث آليات تنفيذ الشركات المصرية مشروعات تنموية في العراق

2021/02/25 | 19:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: عقد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، اجتماعاً مع مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، في ختام زيارة الوفد المصري للعراق بحضور عدد من الوزراء والمسئولين العراقيين، وسفير مصر لدى العراق.

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