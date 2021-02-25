الصين.. أسرة تدفع 155 ألف دولار غرامة مالية بسبب “كثرة الأطفال”

2021/02/25 | 19:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

دفعت أسرة في الصين غرامة مالية بسبب “كثرة الأطفال” والذي يعد تجاوزا للقانون الذي ينص على أنه لا يجوز لمواطني الدولة إنجاب أكثر من طفلين.

وبحسب “South China Morning Post”، سيدفع الزوجان أكثر من مليون يوان كغرامات (155 ألف دولار أمريكي)، عن أطفالهم السبعة.

وبحسب السلطات المختصة، فإنه في حال لم يدفع الوالدان الغرامة المقررة، فإن الأطفال السبعة (خمسة أولاد وبنتان) لن يحصلوا على وثائق هوية أو أوراق ثبوتية خاصة بهم.

وتقول الزوجة إنها فعلت ما كانت ترغب به: “فهي بوجود عائلة كبيرة لن تبقى وحيدة”، مضيفة، “عندما يغادر زوجي ويسافر ويغادر أطفالي بداعي الدراسة لا يزال لدي أطفال آخرون..



عندما أتقدم في العمر، سيزورونني”.

يشار إلى أنه منذ عام 1979 إلى عام 2015، نفذت السلطات الصينية سياسة ديموغرافية “أسرة واحدة – طفل واحد”، ومنذ بداية عام 2016، سمح لمواطني الدولة بإنجاب طفلين.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، كانت بكين تحد من حجم الأسرة قانونيا، حيث ترى السلطات أن النمو السكاني الهائل يمثل مشكلة، مما يثقل كاهل موارد الأراضي والمياه والطاقة في البلاد.



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