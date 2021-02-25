واشنطن تؤكد أنّ “لصبرها حدودا” في غياب رد إيران على عرضها إجراء حوار

2021/02/25 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أكدت الولايات المتّحدة الأربعاء أنّ “لصبرها حدودا” في غياب ردّ من إيران حتّى الآن على اقتراح أوروبي لعقد مباحثات أميركية إيرانية مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني.وردّاً على سؤال لمعرفة إلى متى سيبقى العرض الأميركي للحوار مع إيران مطروحاً على الطاولة، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس […]

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