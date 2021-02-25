كبار خارج القائمة.. أسماء جديدة في مقدمة أغلى اللاعبين في العالم

2021/02/25 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاب النجم الأرجنتيني، ليونل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة أغلى اللاعبين في العالم في الوقت الحالي.

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