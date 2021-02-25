العراق يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة استثمارية تحوي مصانع مصرية وسعودية

2021/02/25 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، سهى النجار، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة استثمارية، تتضمن مصانع مصرية وسعودية.وقالت النجار، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، أن “العراق وقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة استثمارية تحتوي على مصانع، باستثمارات مصرية وسعودية”.وأضافت، “الى جانب المصانع سيكون هناك أكاديميات للتدريب المهني داخل […]

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