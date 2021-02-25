الزوراء يكشف طبيعة اصابة جلال حسن

2021/02/25 | 19:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف نادي الزوراء الرياضي، طبيعة اصابة حارسه جلال حسن بعد مغادرته ملعب مباراة الفريق امس امام الشرطة.

وقال عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “الحارس جلال حسن يعاني من الاصابة التي تعرض لها في مباراة الامس”.

واضاف ان “الفحوص الطبية كشفت اصابة جلال حسن بتمزق في اربطة الكتف واليوم ستتضح ملامح الاصابة بعد اجراء الفحوص اللازمة”.

يذكر ان حسن قد يغيب لفترة عن النوارس قد تستمر لاكثر من اسبوع.



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