2021/02/25 | 19:30 - المصدر: عين العراق

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أخبار عامة

الخميس 25 فبراير 2021 | 07:11 مساءً | عدد القراءات : 29

اقبال عراقي على تطبيق جديد..



ما مميزاته؟

اعلن مركزالإعلام الرقمي DMC، الخميس، انه رصد تدفقا عراقيا كبيرا على تطبيق كلوب هاوس Clubhouse للدردشة الصوتية، باعتبارها منصة جديدة للتواصل الاجتماعي بميزات فريدة قد تبدو جديدة للمستخدمين.

ولفت المركز الى ان مئات العراقيين اقبلوا على التسجيل في هذا التطبيق الذي بدأ بالانتشار الكبير والمفاجئ خلال الشهرين الماضيين خصوصا بعد المحادثة التي اجراها ايلون ماسك مسؤول شركتي Tesla و SpaceX مع فلادمير تينيف المدير التنفيذي لتطبيق Robinhood.

وبين المركز ان تطبيق كلوب هاوس Clubhouse يسمح للمستخدم بانشاء غرف، ثم البدء بحوار جماعي عن طريق المحادثات الصوتية، ويمكن لبقية المستخدمين الانضمام لهذه الغرف، مع احتفاظ مدراء الغرف بالمسؤولية عمن يتحدث ومتى وفي اي موضوع بالتحديد، وهو ما يؤدي في الاخير الى انشاء محادثات في مجالات متخصصة، مع الاشارة الى ان التطبيق لايُستخدم للدردشة الكتابية ولا نقل صور او مقاطع فيديوية او اي نوع اخر من الملفات.

واوضح المركز ان المستخدمين العراقيين قد انخرطوا في حوارات كثيرة مع بعضهم البعض في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية، بالاضافة الى حوارات على مستوى اخر مع مستخدمين من دول اخرى خصوصا السعوديين والكويتيين.

واشار المركز الى ان استخدام التطبيق يقتصر في الوقت الحالي على مستخدمي نظام IOS( للايفون والايباد )، عن طريق دعوة الاصدقاء، ولا يوجد نسخة حالية لمستخدمي نظام اندرويد، الا ان الرئيس التنفيذي لشركة Clubhouse باول ديفيدسون وعد بان يكون التطبيق متاح في النهاية للجميع بما فيهم مستخدمي انظمة Android الذين يمكنهم الان الاطلاع على اسماء الغرف وبعض المتحدثين فيها.

من الجدير بالذكر ان اكثر من 10 مليون مستخدم نشط تواجدوا على المنصة خلال الاسبوع الاخير ، بحسب ما اعلنه مؤسسا Clubhouse ، بينهم شخصيات مؤثرة عالميا على مختلف الاصعدة .

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