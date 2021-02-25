استشهاد متظاهر في الناصرية وجرح اكثر من 30 بين المتظاهرين والقوات الامنية

2021/02/25 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد متظاهر، اليوم الخميس، بعد

إصابته برصاصة بمنطقة الرأس على جسر

النصر وسط مدينة الناصرية فيما سقط ما

يقارب 35 شخصا في صفوف المتظاهرين

والقوات الامنية حتى اليوم الخميس

وبحسب مصادر فإن متظاهرا است

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