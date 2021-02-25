حكومة كربلاء تحدد اسعار المولدات الاهلية لشهر اذار القادم ..وثيقة

2021/02/25 | 19:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت محافظة كربلاء المقدسة سعر ومدة

تشغيل المولدات الاهلية لشهر اذار

القادم

وبحسب كتاب رسمي حصلت وكالة نون الخبرية

ففقد تقرر ان يكون ساعات التشغيل

للمولدات االهلية منذ بداية اذار

القادم 4 ساعات ابتدا

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