التوظيف الأيديولوجي للبحث الأثري: محمد مرقطن نموذجاً - فكري آل هير

2021/02/25 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير يعنى هذا المقال بالتعقيب على بحث بعنوان: "حول العلاقات ما بين بلاد الشام واليمن قبل الإسلام"، للباحث الأثري الأستاذ محمد مرقطن، والذي عنى فيه بنقش قتباني جديد مكتوب على لوح برونزي، إلا إن موضوع المقال يقتصر فقط على تفنيد ما تضمنه البحث من تقرير غير موضوعي بأن الموطن الأول للسبئيين هو بلاد الشام.**فيما يتعلق بالجانب العلمي حول مدى صحة هذا القول من عدمها، أحيل القراء الأعزاء الى دراس ......





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