الاعلام الرقمي : اقبال عراقي على تطبيق كلوب هاوس Clubhouse

2021/02/25 | 19:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]رصد مركز الإعلام الرقمي DMC تدفقا عراقيا كبيرا على تطبيق كلوب هاوس Clubhouse للدردشة الصوتية، باعتبارها منصة جديدة للتواصل الاجتماعي بميزات فريدة قد تبدو جديدة للمستخدمين.

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