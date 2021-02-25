أنباء عن إصابة مقرب من السيستاني بفايروس كورونا 

2021/02/25 | 19:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، الخميس، بأن وكيل المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني اصيب بفايروس كورونا.

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