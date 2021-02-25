تعرف على اي الملابس اكثر نقلا للفيروس المتحور

2021/02/25 | 20:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن باحثون من جامعة دي مونتفورت في ليستر البريطانية، الخميس، توصلهم الى المدة الزمنية التي يمكن ان يظل فيها فيروس كورونا المستجد فعالا على الملابس.

ووجدت دراسة أجراها فريق من علماء الجامعة أن (كوفيد-19) والسلالات المشابهة من الفيروسات، قادرة على البقاء فعالة على الملابس لنقل العدوى، لمدة زمنية تصل الى 72 ساعة.

وبحسب صحيفة (ديلي ستار) البريطانية، في تصريح لها تابعه NRT عربية، (25 شباط 2021)، ذكرت ان "الدراسة تناولت فعالية الفيروس التاجي على 3 أنواع من الأقمشة الشائعة في صناعة الملابس الخاصة بطواقم الرعاية الصحية".

واشار الباحثون الى ان "البوليستر يعد أخطر الأقمشة لنقل العدوى، اذ ظل الفيروس قادرا على نقل المرض لأسطح اخرى بعد 3 ايام".

وقال العلماء بعد اجرائهم دراسة شاملة على البوليستر، ان "الفيروس ظل نشطا على الملابس المصنوعة بشكل كامل من القطن لـ24 ساعة، بينما انخفضت هذه المدة بالنسبة للأقمشة التي تحتوي البوليستر والقطن معا 6 ساعات".

واوصى القائمون على البحث بضرورة غسل جميع الملابس في الغسالات بدرجات حرارة مرتفعة، داعين لتجنب ملامستها مع أي أسطح أخرى قبل غسلها، وذلك تحسبا لانتقال العدوى.

N.A

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