2021/02/25 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار قضائي يبسط "أذرع أسماء الأسد" على المشغل الثاني للخلوي في سوريا

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