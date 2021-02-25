هوشيار عبد الله: بحث سبل التقليل من أضرار قرار خفض العملة المحلية

2021/02/25 | 20:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية البرلماني هوشيار عبد الله، عن عقد اجتماع لبحث سبل تقليل الاضرار الناجمة عن قرار خفض قيمة الدينار العراقي على المواطنين.

وأوضح عبد الله في تصريح ان وزير المالية ترأس اجتماعا اليوم الخميس تم خلاله مناقشة آليات إيجاد حلول للتداعيات السلبية الناجمة عن خفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، والسعي للتقليل من التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، مضيفا ان الحكومة تنوي تعويض عدد من المقاولين الذين تضرروا نتيجة قيامهم باستيراد بعض المواد من خارج البلاد، قبل اتخاذ قرار خفض قيمة الدينار.

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