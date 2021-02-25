سوق العراق للاوراق المالية يعلن مؤشرات التداولية الأسبوعية

2021/02/25 | 20:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سوق العراق للاوراق المالية عن مؤشراته الاسبوعية “.

وبين السوق في بيان تلقت ” خبر برس ” نسخة منه ، ” نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الرابع من شهر شباط 2021 اربع جلسات تداول من يوم الاثنين المصادف 22/02/2021 الى يوم الخميس المصادف 25/02/2021، تحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

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بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (9) مليار سهم.2.



بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (5) مليار دينار.3.



اغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (551.20) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (556.55) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (0.96%) عن اغلاقه في اول الجلسة.4.



نفذت خلال الأسبوع أكثر من (2700) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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