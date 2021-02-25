مداهمة وكر لتهريب المنتوجات النفطية في كركوك

2021/02/25 | 20:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة التفتيششركه توزيع المنتجات النفطية اليوم الاربعاء ، عن مداهمة وكر لتهريب واحتكار المنتجات النفطية في محافظة كركوك “.

وقالت الهيأة في بيان تلقت ” خبر برس” نسخة منه ، بمساندة استخبارات صلاح الدين ومركز شرطة نفط صلاح الدين وقوات من الرد السريع الماسكة تم التوجه إلى منطقة الدوز في كركوك وضبط خزانات عدد ٧ مختلف السعات يحتوي على منتوج نفطي مجهول الكميه من مادة البنزين وزيت الغاز ومحطات الوقود متنقلة عدد٢ سعة ٣٠٠٠ لتر تقريبا “.

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