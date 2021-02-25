الصدر يدعو الى الاقتداء بالامام علي (ع) في اصلاحه ومحاربته للفساد وابعاد الفاسدين

2021/02/25 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، كل من يدعي الوصل بالامام علي (ع) ، بان يحذو حذوه في اصلاحه وعدله وزهده وتقواه ومحاربته للفساد وابعاد الفاسدين.وقال الصدر في تغريدة ، بمناسبة ذكرى ولادة الامام علي (ع) :" ادعو نفسي وكل من يدعي وصلا به..ان يحذوا حذوه في الحكم فينهلوا من اصلاحه وعدله وزهده وتقواه ومحاربته للفساد وابعاد الفاسدين ليعطوا صورة جميلة عن المذهب والاسلام وليكونوا من انصار مهدي آخر الزمان ، لا ممن يقولون له: عد، فلا حاجة لنا بك"./انتهى

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