الحلبوسي يبحث مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني موازنة ٢٠٢١ والانتخابات

2021/02/25 | 20:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي : ان الجانبين ناقشا موضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، واهمية استمرار الحوار من اجل الاسراع في حسمها بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية ووفقا للدستور ".كما جرى خلال اللقاء التباحث حول موضوع الاستعداد واكمال المتطلبات للانتخابات المبكرة المقبلة./انتهى9

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