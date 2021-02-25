2021/02/25 | 20:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 13 من شهر رجب من كل عام يحتفل المسلمون هنا في النجف الاشرف بذكرى ولادة خليفة رسول الله الامام علي ابن ابي طالب "عليه السلام"، حيث احيا العشرات من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حدث تاريخي مهم وقع في مثل هذا اليوم.. شاهد الفيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حدث تاريخي مهم وقع في مثل هذا اليوم.. شاهد الفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).