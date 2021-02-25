العراق ومصر يوقعان مذكرة تفاهم لانشاء منطقة صناعية متكاملة في بغداد

2021/02/25 | 20:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت رئيس الهيأة الوطنية العراقية للاستثمار، سها داود نجار، الخميس، مذكرة تفاهم بشأن تطوير وتنمية منطقة صناعية متكاملة الخدمات مع شركة السويدي اليكتر...

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