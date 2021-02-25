العراق يتعاقد على شراء 16 مليون جرعة لقاح لكورونا.. وهذا موعد استلامها

2021/02/25 | 20:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة العراقی سيف البدر، اليوم الخميس، إنّ وزارة الصحة والبيئة تعاقدت على ١٦ مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزه...

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