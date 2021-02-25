اليابان تتبرع لـ “الأونروا” بـ 40 مليون دولار

2021/02/25 | 20:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

وقعت الحكومة اليابانية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” اليوم الخميس، اتفاقيتي تبرع تبلغ قيمتهما 40 مليون دولار.

وأوضحت “الأونروا” في بيان لها، أن “من أصل إجمالي هذا التبرع، سيخصص مبلغ 30,2 مليون دولار لتمكينها من مواصلة تقديم الخدمات الهامة والرئيسية للاجئي فلسطين في كافة أقاليم العمليات الخمسة، فيما سيتم استخدام 9,5 مليون دولار أخرى تقريبا لتوسعة المجمعات المدرسية في غزة، وبالتالي السماح للمزيد من الأطفال بالوصول إلى تعليم نوعي”.

وقال ممثل اليابان لدى فلسطين، ماغوشي ماسايوكي، إن “هذا التبرع يمثل التزامنا الحازم وتضامننا تجاه لاجئي فلسطين في الوقت الذي تواصل المنطقة التعرض لأزمات إنسانية خطيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19”.

بدوره قال مدير الشراكة بالإنابة في “الأونروا” مارك لاسواوي “بالنيابة عن “الأونروا”، أود أن أشكر الحكومة اليابانية على تبرعها السخي لصالح لاجئي فلسطين، لطالما كانت الحكومة اليابانية أمثولة في دعمها للوكالة، ونحن نقدر عميقا التعاون الاستراتيجي والثابت الذي قامت الأونروا والحكومة اليابانية بتطويره عبر السنين لدعم هذا المجتمع المعرض للمخاطر”.

ووفق بيان “الأونروا” “تعد الحكومة اليابانية متبرعا مخلصا للأونروا، وذلك بتبرعها للوكالة منذ عام 1953، وفي عام 2020، كانت الحكومة اليابانية خامس أكبر مساهم إجمالي للوكالة، ولعبت دورا حاسما في وقت واجهت فيه الأونروا أزمة وجودية.



وتمكنت الوكالة، بفضل الدعم المستمر من المانحين مثل الحكومة اليابانية، من تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في أرجاء الشرق الأوسط وذلك في مواجهة تحديات مستمرة”.



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