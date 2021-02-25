أوضاع المرأة العراقية تتذيل إحصاء دولياً، ما يفضح كلما تتعرض له من مخاطر واستباحة! - تيسير عبدالجبار الآلوسي

2021/02/25 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي حلّت أوضاع المرأة العراقية في المرتبة الـ (180) بين أوضاع المرأة في 190 دولة، جرى مراجعة ظروف النساء فيها..



ولم تحظَ الظروف المحيطة بهنَّ إلا على 45 نقطة، من أصل 100 نقطة في مؤشر "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لعام 2021، وهو المؤشر الذي يصدر عن البنك الدولي.وإذا عدنا إلى المؤشر الدولي إياه، فإنَّه يدرس عدداً من العوامل التي تكشف مقدار التفاوت بين الرجل والمرأة في مجتمع كل دولة تخضع لذلك الم ......





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